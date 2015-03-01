Раф кофе Рецепты

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Раф. Одни воспринимают его как простор для творчества бариста, а другие посмеиваются, считая напитком для девочек ванильного настроя. Раф, сливочный кофе, напиток придуманный энтузиастами спешиалти кофе для сурового мужчины, стал любимым напитком гламурных блондинок и состоятельных бизнесменов. Раф? Раф!!!
«Раф кофе» или просто «раф» — горячий кофейный напиток из эспрессо, ванильного сахара и сливок, которые смешиваются и взбиваются паром из эспрессо-машины в питчере. Объём и подача идентичны капучино. © Coffeepedia
1996 год. Маленький кофейный магазин Кофе Бин рядом с метро Кузнецкий мост. Три десятка сортов кофе в зерне, кофеварка эспрессо. В общем, культурный шок для того времени. Постоянные гости со своими привычками и пожеланиями. Один из них, Рафаэль, наш кофе не пил, а мы так гордились своими творениями. Специально для него стали взбивать вместе кофе со сливками 11%-ной жирности и ванильным сахаром. Его многочисленные друзья начали просить «кофе как Рафу», первое время так и называли «как Рафу». Затем упростили до «Раф кофе».
Итак, что же должно получиться? Раф-кофе — это воздушная сливочно-ванильная пенка. Особенность этого напитка именно в приготовлении: если для других молочно-кофейных напитков на основе эспрессо молочная составляющая готовится отдельно и добавляется в кофе (или кофе в молоко), то при приготовлении раф-кофе сливки взбиваются именно вместе с кофе.
В первоначальном варианте раф взбивали прямо в чашке, а не в питчере.
Стиль подачи раф кофе может быть или «под капучино», в большой чашке, иногда с декоративной посыпкой; или «под латте-макиято», в прозрачном бокале, в этом случае красиво будет выглядеть слой ванильно-сливочной пенки сверху напитка. В любом случае посуда должна быть уютной, приятно лежать в руке, «вау эффект» от напитка наполовину зависит от посуды и правильной подачи.
Если хотите получить напиток объёмом больше, чем 180 мл, используйте два шота эспрессо. Сахар и сливки рассчитываются пропорционально объёму посуды.
Если у вас слишком жирные сливки, просто разбавьте их молоком до необходимых 10-15%.
При использовании ванилина нужно быть очень осторожными, чтобы не переборщить и не получить горечь. Ванильный вкус должен быть ярко выражен, но не более того.
Для приготовления этого замечательного напитка вам в первую очередь нужна порция эспрессо. Если вы пока не являетесь счастливым обладателем кофемашины, то можете просто приготовить крепкий кофе в турке или френч-прессе, но в этом случае придётся его процеживать — мелкие частички кофе испортят напиток.
Следует хорошенько подогреть сливки, можно в микроволновке: при мощности 800 в течение 1,5-2 минут. Так раф-кофе будет горячим! Ванильный сахар можно добавить сразу, ещё до нагревания сливок, что у него было побольше времени полностью раствориться.
Смешайте эспрессо (или другой крепкий, но чистый кофе) с горячими сливками и ванильным сахаром и взбейте. Взбивать раф-кофе в пену тоже можно по-разному. Если в доступе нет кофемашины или ее капучинатор является недостаточно мощным, взбить раф-кофе можно с помощью блендера для коктейлей или даже с использованием венчика — главное, чтобы в результате образовалась пена. Именно она делает раф-кофе особенно нежным, мягким напитком, который обладает уникальным сливочно-ванильным вкусом и глубоким кофейным ароматом. Самый близкий к оригиналу вариант — использовать холодные сливки и традиционный капучинатор кофемашины, главное — не пытаться взбивать сливки автоматическим, он на это не рассчитан и тонкие трубки молокопровода могут забиться. Идеальный вариант для дома и офиса — использовать любой механический капучинатор, Aerolatte или Melitta Cremio. Аэролатте- китайский мини-миксер на батарейках, а Мелитта Кремио умеет не только взбивать, но и подогревать молоко или сливки.
К сожалению, в домашних условиях добиться нужного эффекта довольно сложно, даже при наличии кофемашины и капучинатора — не хватает мощности подаваемого пара… Но все же, используя описанные мной способы Вы можете приготовить очень вкусный напиток, близкий к оригиналу.
Есть легенда про китайского императора эпохи Лянь. Будучи в походе, он готовил себе раф и уснул. Пока он спал ему в бокал упали несколько лепестков лаванды. Он попробовал этот чудесный напиток и почувствовал прилив сил и вдохновения. Так и появился лавандовый раф. © Николай Чистяков
Кофейный постмодерн и раф: за последние несколько лет появилось множество разновидностей раф-кофе. Вместо эспрессо в качестве основы напитка может использоваться кофе по-турецки, кофе, заваренный во френч-прессе и даже растворимый кофе, сливки нередко заменяют молоком, а вместо ванильного сахара кладут тростниковый и отдельно — ванилин. Вовсю меняют аутентичный ванильный вкус на любой другой, используя готовые сиропы или свои собственные секретные ингредиенты.
Раф и классика: кофе со сливками пьют достаточно давно, как и с молоком. Вот только жёстких стандартов и рецептов с названиями меньше в разы, приходит в голову только «эспрессо-кон-панна» (сливочный капучино) и «кофе по-венски» (меланж с шапкой сливок из баллончика).
За свою еще недолгую историю раф успел завоевать несколько номинаций на различных кофейных конкурсах. Раф кофе набирает популярность. И если вчера о нем мало кто слышал, то сегодня его можно смело ставить в классическую кофейную карту.
Иногда так берет гордость за то, что я лично готовил Рафу его раф. Ну это из категории «для тех кто помнит»))))
Паша, правда? О, так у меня теперь есть источник и эксперт. Что там по статье, есть замечания? А то я компилировал, а в настоящее время никому нельзя доверять.
Серега, по статье никаких замечаний ) Был лет тнадцать назад постоянный гость в Бине, Рафаил, который приучил именно так готовить для него кофе. А потом уже и в меню появился соответствующий напиток, при том не только в Кофе Бине, но и в Кофемании, куда он тоже любил захаживать. Не претендую на пальму первенства, но в Москве бывалые бариста точно узнают гостя, который придумал этот авторский напиток
Бывает, заходит гладкокожая, с длинными белоснежными волосами, без наушников в ушах и садится прямо к тебе на бар. Приветствие, обменялись взглядами и тут БАЦ: вопрос на засыпку. Просит что-то «этакое», вкусненькое, легкое и, что самое главное, кофейное. Ты такой давай выворачиваться и говорить: «Вот у нас капучино самый вкусный на селе, нахер тебе что-то еще придумывать? Пей и радуйся». Бывает, что ты теряешься и выдаешь полную ахинею типа: «Ну, может латешечку тебе с кокосовым сиропчиком или карамелькой. Будет ой как няняням». Она такая: «Ну ладно, давай уже свой капучино». И пересаживается в зал, расстроившись. Туда-сюда, приготовил капуч и понимаешь: «Во бля, а че так быстро все закончилось, ведь между нами искра там раздувалась в огонь. Может надо че-то другое научится готовить, а то сколько можно… Капучино да капучино…»
Не ссы, малой. Будет тебе рецепт. Встречай: РААААААФ кофе. Напиток корнями уходит в соседнюю страну. Википедия говорит что раф кофе назван в честь постоянного посетителя Рафаэля, который любил частенько напрячь бариста из «Coffe Bean» смешать ванильный сахар с эспрессо и сливками. Казалось бы, так просто. Тыць-тыдыжь и готово.
Но, есть несколько нюансов, которые сделают твой раф просто сногсбивающим и пламязажигающим. Начнем. Вот что нам понадобится: свежеприготовленный эспрессо — 30 мл, сливки 10% — 170 мл, ванильный сахар – 5 г, красивый бокал для подячи (для ВАУ эффекта). Все вышеперечисленные ингредиенты смешиваем в питчере и сбиваем до однородной массы. Минимум пены, глянцевая поверхность. Выливаем в подогретый бокал и получаем номер телефона от красивой самки.
Кстати, реальная легенда есть на фейсбуке — Rafael, скажи нам, как правильно готовить Раф? )))
А как же легенда про императора, который пил раф с лавандой? Хотя прекрасная статья. Приятно, чтот вы его изобрели (хочется в это верить, так интереснее). Весь год пила раф с лавандой, идя на работу. Исключительно для настроения. Спасибо!
Друзья, честно говоря, добавить к статье мне нечего, кроме того, что сам рецепт, я конечно, не придумывал, а просто попросил сделать вкусный кофе. И всё. И я Рафаэль.
Паша, так кто же первый додумался смешать сливки, ванильный сахар и кофе?!? Вопрос к тебе как к аксакалу.
Боже, сразу два человека-легенды в одном посте! Дорогой Павел Шестаков, наконец-то Вы материализовались в моем сознании, а ведь я уже 10 лет рассказываю историю Раф кофе, услышанную от Влада Кожокаря)))))
Наталья — кофейных легенд в этом посте даже больше чем двое, но я не один из них ) История рецепта уходит корнями в легендарный «старый Кузнецкий» — первую настоящую кофейню, открытую в России — а я ее не успел застать. Вполне возможно что занавесу тайны откроет Татьяна Елизарова, которая когда то учила меня готовить раф и по-моему работала в той легендарной кофейне ) Да и кстати — лучше всех раф, если мне не изменяет память, получался у Стаса Давыдовой. Во всяком случае Рафаель был именно ее постоянным гостем. И она может помнить кому первому пришла в голову идея готовить именно по этому рецепту.
Это вопрос к Галине Самохиной, скорее. Интересная получается дискуссия, ага.
Раф был до Стаси.
Копаем глубже! Татьяна Елизарова многократный чемпион России, она работала в Бине до меня. Татьяна — не тебе ли принадлежит авторство?
Сложно сказать кто автор. Дело было давно. Летом 1996 года. Сначала был Рафаэль. Он любил чтобы в его эспрессо сразу добавляли горячие сливки и сахар. У нас допы на молоко и сливки были бесплатными. Потом кто-то взбил все вместе паровиком. Кто это первым сделал я не помню. Мы довольно долго отдавали Рафаэлю этот напиток, но платил он как за эспрессо. И в какой-то момент это начало раздражать руководство и напиток ввели в меню. Взбивали мы тогда не в питчере, а сразу в чашке. И в рецепте из статьи указаны 22 гр. ванильного сахара. ванильный сахар бывает разный, но на мой взгляд 22 гр. это много. В варианте который я помню была ложка ванильного и ложка обычного сахара.
Татьяна, подскажите как получается, что в ванильном рафе нет ванильного осадка? Ведь измельченная ваниль оседает в виде мелких черных частиц. Или используется не натуральная ваниль?
спасибо
то есть это получается неудачный латте с ванильным сиропом?
то есть когда у баристы не получилось хорошо взбить молоко у него не образовывается пенки и получается что он просто смешал кофе с горячим молоком
Татьяна, спасибо! Исправил пропорции на правильные. И про взбивание в чашке дописал.
Предлагаю резюмировать и считать Татьяну Елизарову первым бариста, который приготовил Раф кофе для знаменитого Рафаэля (Rafael), благо личность последнего сомнений не вызывает. Если он конечно же не вспомнит, кто первым сделал для него этот напиток ) Будет даже замечательно — в начале своей блистательной карьеры Татьяна придумала авторский напиток, завоевавший популярность во многих странах, а уже потом стала многократным чемпионом и обладательницей различных званий и титулов )))
Хочу Вам открыть одну мааааленькую тайну. В Кофе Бине разучились делать Раф. Это катастрофа какая-то… После нескольких (!) безуспешных попыток выпить мой любимый Раф я была в совершенном расстройстве. Каждый раз бариста подавали мне слегка взбитый тёпленький кофеёк, без пенки. На мои вопросы из серии, а что это такое? Они как ни в чём не бывало отвечали — это Раф, как вы заказывали. Больше я туда пить Раф не хожу. Теперь появилось новое местечко, где готовят обалденный Раф. Это Кофеин. Я частенько захожу к ним после работы и с удовольствием выпиваю чашечку. В Кофеманию идти дегустировать Раф я не хочу, ещё живы воспоминания от прошлого похода… Если кто-то что-то о нём знает, расскажите общественности, я не в силах это сделать :) На днях встретила знакомую бариста в КофеБине, которая давно работает. Расспросила её, почему изменилась технология приготовления Рафа, т.е. почему отменили взбивание. Она рассказала, что это происки руководства… Хм… Уродство какое-то, честное слово. По моей просьбе она приготовила мне Раф по классическому рецепту, получилось прекрасно! :) НО! такие «номера» проходят только у давних посетителей кофейни, поскольку они знают, как было и как стало. Новички так и будут пить безобразный напиток без пенки, не получая удовольствия, которое способен подарить правильно приготовленный Раф.
Тут наверное стоит заметить, что когда то Бин был очень лоялен к своим гостям, в том числе было возможно бесплатно добавить себе молоко или сливки. Позже самостоятельно на «сахарных столиках», а сперва это делали бариста по просьбе гостей. Вчера как раз обсуждал офф-лайн, что вариантов «раф»-приготовления было великое множество. Гость мог попросить приготовить ему двойной эспрессо в кружку на 200мл и добавить сверху молока или сливок. Или приготовить в бокал эспрессо сразу размешав с сахаром, а потом разбавив холодными сливками. В случае с раф-кофе — это стандартный эспрессо. Обычный маленький эспрессо. Он так и считался в начале. Просто можно его приготовить не в маленькую чашку, а большой стакан. И приготовить на сахар (ложка ванильного и ложка обычного). И залить сверху сливками. И подогреть пароотводом (ну а какой бариста не применет немного подвзбить сливки, чтобы не слушать кричащий звук греющихся сливок — и видимо решение запретить взбивать направлено не против гостей, а против самих бариста). Да уж, Кофе Бин был чрезвычайно лоялен к гостям… И прямо сразу великое множество воспоминаний!)))))
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Артем Кузьменко (если не ошибаюсь) и Володя Алнай — они вдвоем и собрали первый Раф, начало лета 96-го или 97-го. Они меньше года проработали в Бине. В те времена и Самохина и Невейкин бирже работали простыми бариста.
Всем привет. Такое бурное обсуждение одного напитка. А их было много, и гостей было много. Да, мы работали с Кофе, именно так, с большой буквы и знали и уважали наших гостей. Никто никому не угождал, просто нам было интересно смешивать, модулировать, экспериментировать. Мы еще и со смесями и обжаром экспериментировали. Много лет утекло, а было всё просто потрясающе интересно и очень живо!
Здравствуйте! На днях услышал про соленый РАФ кофе, говорят он шикарен. Может кто подскажет рецепт?
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А точно на 100 словок 25 экспрессо? Часто пишут что экспрессо 50мг надо.
Что ближе к исходинику?
Че Гевара, экспрессо действительно лучше взять 50 мг. 100 сливок всегда вкуснее 100 словок. Но эспрессо достаточно одной порции, то есть стандартные 20-30 мл согласно международных стандартов.
Откуда у китайского императора был рецепт раф кофе, если его придумали в Москве?)
Екатерина, это же шутка была.
Сейчас Раф делают гораздо круче, чем когда-то в те годы делали в Кофе Бин. Да и сейчас он там не самый вкусный. Не буду выделять и рекламировать, но есть пару мест, в которых Раф восхитительный, только там и беру. Пью каждый день, и не надоедает) А в остальных 90% мест это не кофе, а пойло какое-то.
а почему бы и не прорекламировать, если места действительно хорошие?
Я не понял здесь спецы по кофе или по электричкам. Или я отстал от жизни — и эспрессо уже как эКспрессо?????? ))))))))
Виктор, там же уже простебана разница между эспрессо и экспрессо :-)
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