Раф кофе Рецепты

Раф. Одни воспринимают его как простор для творчества бариста, а другие посмеиваются, считая напитком для девочек ванильного настроя. Раф, сливочный кофе, напиток придуманный энтузиастами спешиалти кофе для сурового мужчины, стал любимым напитком гламурных блондинок и состоятельных бизнесменов. Раф? Раф!!!

История. Что такое раф кофе?

«Раф кофе» или просто «раф» — горячий кофейный напиток из эспрессо, ванильного сахара и сливок, которые смешиваются и взбиваются паром из эспрессо-машины в питчере. Объём и подача идентичны капучино. © Coffeepedia

1996 год. Маленький кофейный магазин Кофе Бин рядом с метро Кузнецкий мост. Три десятка сортов кофе в зерне, кофеварка эспрессо. В общем, культурный шок для того времени. Постоянные гости со своими привычками и пожеланиями. Один из них, Рафаэль, наш кофе не пил, а мы так гордились своими творениями. Специально для него стали взбивать вместе кофе со сливками 11%-ной жирности и ванильным сахаром. Его многочисленные друзья начали просить «кофе как Рафу», первое время так и называли «как Рафу». Затем упростили до «Раф кофе».

Классический пошаговый рецепт раф кофе

Подготовьте всю посуду, аксессуары и ингредиенты. Чашка или бокал для напитка должны быть прогреты; Налейте в питчер сливки, добавьте по одной чайной ложке ванильного и обычного сахара; Приготовьте эспрессо и перелейте его в питчер со сливками и сахаром; Взбейте смесь эспрессо, сливок и ванильного сахара пароотводом, должна получиться воздушная, нежная, глянцевая пена; Перелейте напиток в посуду, украшайте и подавайте.

Итак, что же должно получиться? Раф-кофе — это воздушная сливочно-ванильная пенка. Особенность этого напитка именно в приготовлении: если для других молочно-кофейных напитков на основе эспрессо молочная составляющая готовится отдельно и добавляется в кофе (или кофе в молоко), то при приготовлении раф-кофе сливки взбиваются именно вместе с кофе.

Ингредиенты Эспрессо — 25 мл;

Ванильный сахар – 5 г;

Сахар – 5 г;

Сливки 10-15% – 100 мл.

Дополнительные сведения Время приготовления — 5-10 минут.

Комфортная температура — 60-70°

Калорийность — 195 ккал на порцию.

Объём напитка — 125-160 мл

Раф: подача, тонкости, секреты

В первоначальном варианте раф взбивали прямо в чашке, а не в питчере.

Стиль подачи раф кофе может быть или «под капучино», в большой чашке, иногда с декоративной посыпкой; или «под латте-макиято», в прозрачном бокале, в этом случае красиво будет выглядеть слой ванильно-сливочной пенки сверху напитка. В любом случае посуда должна быть уютной, приятно лежать в руке, «вау эффект» от напитка наполовину зависит от посуды и правильной подачи.

Если хотите получить напиток объёмом больше, чем 180 мл, используйте два шота эспрессо. Сахар и сливки рассчитываются пропорционально объёму посуды.

Если у вас слишком жирные сливки, просто разбавьте их молоком до необходимых 10-15%.

При использовании ванилина нужно быть очень осторожными, чтобы не переборщить и не получить горечь. Ванильный вкус должен быть ярко выражен, но не более того.

Раф: дома и в офисе.

Для приготовления этого замечательного напитка вам в первую очередь нужна порция эспрессо. Если вы пока не являетесь счастливым обладателем кофемашины, то можете просто приготовить крепкий кофе в турке или френч-прессе, но в этом случае придётся его процеживать — мелкие частички кофе испортят напиток.

Следует хорошенько подогреть сливки, можно в микроволновке: при мощности 800 в течение 1,5-2 минут. Так раф-кофе будет горячим! Ванильный сахар можно добавить сразу, ещё до нагревания сливок, что у него было побольше времени полностью раствориться.

Смешайте эспрессо (или другой крепкий, но чистый кофе) с горячими сливками и ванильным сахаром и взбейте. Взбивать раф-кофе в пену тоже можно по-разному. Если в доступе нет кофемашины или ее капучинатор является недостаточно мощным, взбить раф-кофе можно с помощью блендера для коктейлей или даже с использованием венчика — главное, чтобы в результате образовалась пена. Именно она делает раф-кофе особенно нежным, мягким напитком, который обладает уникальным сливочно-ванильным вкусом и глубоким кофейным ароматом. Самый близкий к оригиналу вариант — использовать холодные сливки и традиционный капучинатор кофемашины, главное — не пытаться взбивать сливки автоматическим, он на это не рассчитан и тонкие трубки молокопровода могут забиться. Идеальный вариант для дома и офиса — использовать любой механический капучинатор, Aerolatte или Melitta Cremio. Аэролатте- китайский мини-миксер на батарейках, а Мелитта Кремио умеет не только взбивать, но и подогревать молоко или сливки.

К сожалению, в домашних условиях добиться нужного эффекта довольно сложно, даже при наличии кофемашины и капучинатора — не хватает мощности подаваемого пара… Но все же, используя описанные мной способы Вы можете приготовить очень вкусный напиток, близкий к оригиналу.

Раф: современное прочтение.

Есть легенда про китайского императора эпохи Лянь. Будучи в походе, он готовил себе раф и уснул. Пока он спал ему в бокал упали несколько лепестков лаванды. Он попробовал этот чудесный напиток и почувствовал прилив сил и вдохновения. Так и появился лавандовый раф. © Николай Чистяков

Кофейный постмодерн и раф: за последние несколько лет появилось множество разновидностей раф-кофе. Вместо эспрессо в качестве основы напитка может использоваться кофе по-турецки, кофе, заваренный во френч-прессе и даже растворимый кофе, сливки нередко заменяют молоком, а вместо ванильного сахара кладут тростниковый и отдельно — ванилин. Вовсю меняют аутентичный ванильный вкус на любой другой, используя готовые сиропы или свои собственные секретные ингредиенты.

Раф и классика: кофе со сливками пьют достаточно давно, как и с молоком. Вот только жёстких стандартов и рецептов с названиями меньше в разы, приходит в голову только «эспрессо-кон-панна» (сливочный капучино) и «кофе по-венски» (меланж с шапкой сливок из баллончика).

За свою еще недолгую историю раф успел завоевать несколько номинаций на различных кофейных конкурсах. Раф кофе набирает популярность. И если вчера о нем мало кто слышал, то сегодня его можно смело ставить в классическую кофейную карту.